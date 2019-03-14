هيئة المقيمين: انتهينا من إعداد دليل مهني لتقييم العقارات المنزوعة للمنفعة العامة 

عادل الحربي(صدى):

أشار مصدر مسؤول إلى أنه تم انتهاء هيئة المقيمين المعتمدين من إعداد دليل مهني لتقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، من أجل الحد من المبالغة في الأسعار.

وأبان المصدر أن الدليل تم تصميمه ليكون مرجعا للمقيم لحل المشكلات التي تواجهه عند التقييم، كما أنه سيتضمن أسعارا تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات على أن يتم تحديثه بشكل دوري، وسيكون الدليل موائما للأنظمة التشريعية ذات العلاقة والمعايير الدولية.

وأردف أنه سيتم طرح الدليل أمام القطاع الخاص لإعطاء ملاحظاته ومقترحاته، مبينة أنه وفقا للنظام، فإنه ينبغي أن يعكس التعويض القيمة الفعلية للعقار، وأن يضمن التعويض أن يكون مالك العقار على وضعه المالي نفسه قبل نزع ملكية عقاره.