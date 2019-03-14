تحذير: أنواع خطيرة من سماعات الأذن تسبب سرطان الدماغ

واشنطن(صدى):

كشف تقرير حديث لمنظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة عن مخاطر شديدة لسماعات الرأس اللاسلكية والتي تصل إلى حد الإصابة بسرطان الدماغ ، نتيجة إنبعاث الإشعاعات الكهرومغناطيسية مباشرة للمخ والجمجمة عن طريق الأذن .

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية فإن سماعات Airpods هي الأكثر خطراً بسبب وصولها مباشرةً إلى عمق الأذن ، ما يعرضها لمخاطر الإشعاع .

وأكدت الأبحاث أن سرطانات الدماغ هي أولى الأمراض الناتجة عن تلك السماعات ، حتى وإن كان مستوى التردد منخفض نتيجة الإشعاع الكهرومغناطيسي .