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تحذير: أنواع خطيرة من سماعات الأذن تسبب سرطان الدماغ

تحذير: أنواع خطيرة من سماعات الأذن تسبب سرطان الدماغ
واشنطن(صدى):

كشف تقرير حديث لمنظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة عن مخاطر شديدة لسماعات الرأس اللاسلكية والتي تصل إلى حد الإصابة بسرطان الدماغ ، نتيجة إنبعاث الإشعاعات الكهرومغناطيسية مباشرة للمخ والجمجمة عن طريق الأذن .

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية فإن سماعات Airpods هي الأكثر خطراً بسبب وصولها مباشرةً إلى عمق الأذن ، ما يعرضها لمخاطر الإشعاع .

وأكدت الأبحاث أن سرطانات الدماغ هي أولى الأمراض الناتجة عن تلك السماعات ، حتى وإن كان مستوى التردد منخفض نتيجة الإشعاع الكهرومغناطيسي .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 68908 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يكفينا شرها ,,

,, اشوف الكثير يستخدمها ( يمكن بعضهم يحطها شكل ، اكثر من حاجه ) ، واللي اعرفهم والله انصحهم عنها ,,

.. الله يستر ,,

[ عدد التعليقات: 68908 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يكفينا شرها ,,

,, اشوف الكثير يستخدمها ( يمكن بعضهم يحطها شكل ، اكثر من حاجه ) ، واللي اعرفهم والله انصحهم عنها ,,

.. الله يستر ,,

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