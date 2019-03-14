تحذير: أنواع خطيرة من سماعات الأذن تسبب سرطان الدماغ
كشف تقرير حديث لمنظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة عن مخاطر شديدة لسماعات الرأس اللاسلكية والتي تصل إلى حد الإصابة بسرطان الدماغ ، نتيجة إنبعاث الإشعاعات الكهرومغناطيسية مباشرة للمخ والجمجمة عن طريق الأذن .
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية فإن سماعات Airpods هي الأكثر خطراً بسبب وصولها مباشرةً إلى عمق الأذن ، ما يعرضها لمخاطر الإشعاع .
وأكدت الأبحاث أن سرطانات الدماغ هي أولى الأمراض الناتجة عن تلك السماعات ، حتى وإن كان مستوى التردد منخفض نتيجة الإشعاع الكهرومغناطيسي .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68908 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يكفينا شرها ,,
,, اشوف الكثير يستخدمها ( يمكن بعضهم يحطها شكل ، اكثر من حاجه ) ، واللي اعرفهم والله انصحهم عنها ,,
.. الله يستر ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68908 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يكفينا شرها ,,
,, اشوف الكثير يستخدمها ( يمكن بعضهم يحطها شكل ، اكثر من حاجه ) ، واللي اعرفهم والله انصحهم عنها ,,
.. الله يستر ,,