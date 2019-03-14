نايف السالم(صدى):

كشف طامس الحمادي؛ نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات، أنه تم السماح باستيراد 12 سيارة كهربائية للأفراد في المملكة.

وعن ذلك، أوضح ” الحمادي ” أنه قد تم منح 12 شهادة مطابقة للمستوردين الأفراد فقط، منذ بدء تطبيق اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية التي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة في يناير من العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.

وفيما يتعلق بالهيئة، أبان أنها تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية على تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات وبطاقات كفاءة الطاقة وإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن.

يُذكر أن هذا الإجراء جاء ضمن المرحلة الأولى من التطبيق، التي تم السماح خلالها للمستورد الأفراد فقط باستيراد المركبة الكهربائية؛ بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات.