الذهب يهبط مع تعافي الدولار

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

غير أن المعدن ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1303.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس آذار عند 1311.07 دولار أمس الأربعاء.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1304.20 دولار للأوقية.