شجون الهاجري ترد على شائعة مرضها

خالد الظفيري(صدى):

نفت الفنانة الكويتية شجون الهاجري الشائعات حول مرضها، بعد أن أثارت قلق جمهورها ومتابعيها بنشر صورة لها وهي تضع محاليل طبية بيدها.

وأوضحت أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة، قائلة في تصريحات لها : “كل ما في الأمر احتقان حاد، وحرارة، صوت ماكو، لازم ألتزم الصمت عشان أحافظ عليه الحمد الله على كل حال”.

يشار أن شجون تشارك حاليا في مسلسل أنا عندي نص، بطولة سعاد عبدالله، وصابرين بورشيد، وبدرية طلبة، وفاطمة الصفي، وريم إرحمة، ومرام البلوشي، وتأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي، من المقرر عرضه رمضان القادم.