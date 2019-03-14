بعد بلاغ والدها باختطافها..العثور على فتاة عربية برفقة أحد الأشخاص بكامل إرادتها

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، العثور على فتاة أردنية مقيمة بالكويت فقدت يوم الجمعة الماضي، مبينةً أنها هربت بإرادتها برفقة أحد الأشخاص.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الفتاة هربت بعد أن ترجل والدها من السيارة لأداء صلاة الجمعة.

وكان مقيماً بالكويت قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة يفيد بتعرض ابنته للخطف من داخل المركبة أثناء انتظارها لتواجده في المسجد.

وبتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين ان أسرة المُبلغ يمتهنون التسول .

وبعد العثور على الفتاه والشخص الذي كان برفقتها ،تم إحالتهما إلى الجهات المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.