بعد استسلام الآلاف..نهاية ” داعش ” في سوريا تقترب

دمشق(صدى):

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، أنها تمكنت من صد هجومين مضادين شنه تنظيم داعش الإرهابي، معتبرة أن نهاية ” الخلافة “ أصبحت قريبة.

وبات وجود التنظيم الإرهابي الآن، مقتصرًا على جيب محاصر داخل بلدة نائية على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، خرج منه الآلاف من الرجال والنساء والأطفال خلال الأيام الأخيرة.

وأصدرت قوات سوريا الديموقراطية مساء الأربعاء بيانا قالت فيه: ” حقق مقاتلونا تقدماً في عملياتهم، وسط اشتباكات عنيفة مع المتشددين ” ، مشيرا إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم المتطرف.

وأضاف البيان: ” أن التنظيم حاول شن هجوم معاكس على النقاط المحررة واندلعت اشتباكات مباشرة عنيفة قتل فيها 38 متشددا بينهم ثمانية انتحاريين ” .