علاقة مثيرة للجدل بين هيفاء ومدير أعمالها..وابنتها: ” بعض الأمهات حرام فيهن هذه الكلمة “

أميرة خالد(صدى):

أثارت مجموعة من الصور تجمع بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد الوزيري جدلًا واسعًا.

وظهرت هيفاء بجانب الوزيري، في إحدى الصور، حيث علق عليها قائلا: “she is the one ” .

وفي صورة أخرى كتب: ” سألتها إن كان بوسعنا أن نفعلها، فقالت هيا بنا نفعلها، هي المرأة المناسبة ” .

وتأتي تلك الصور، التي تكشف عن بوادر وجود علاقة ارتباط بين هيفاء ومدير أعمالها، بالتزامن مع رسالة ابنتها ” زينب فياض ” ،التي حملت هجوما حادا عليها.

وكانت زينب قد قالت في رسالتها : ” إن بعض الأمهات يحملن لقب أمْ ولكن حرام فيهن هذه الكلمة ” .

اقرأ أيضًا: