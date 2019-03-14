علاقة مثيرة للجدل بين هيفاء ومدير أعمالها..وابنتها: ” بعض الأمهات حرام فيهن هذه الكلمة “
أثارت مجموعة من الصور تجمع بين المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد الوزيري جدلًا واسعًا.
وظهرت هيفاء بجانب الوزيري، في إحدى الصور، حيث علق عليها قائلا: “she is the one ” .
وفي صورة أخرى كتب: ” سألتها إن كان بوسعنا أن نفعلها، فقالت هيا بنا نفعلها، هي المرأة المناسبة ” .
وتأتي تلك الصور، التي تكشف عن بوادر وجود علاقة ارتباط بين هيفاء ومدير أعمالها، بالتزامن مع رسالة ابنتها ” زينب فياض ” ،التي حملت هجوما حادا عليها.
وكانت زينب قد قالت في رسالتها : ” إن بعض الأمهات يحملن لقب أمْ ولكن حرام فيهن هذه الكلمة ” .
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زااائر[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 19 دقيقة
المشكلة ليست في هيفاء وهبي فقط ولكن أيضاً في الخنازير الذين يرتبطون بها ، منتهى الدياثة .