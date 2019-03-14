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إحصائية: 10% من سكان المملكة يعانون من ” الشقيقة “

إحصائية: 10% من سكان المملكة يعانون من ” الشقيقة “
عادل الحربي(صدى):

كشفت إحصائية حديثة ،أن نسبة الذين يعانون من الصداع النصفي ” الشقيقة ” في المملكة ، تقدر بنحو 10 % من السكان.

وبحسب الإحصائية فإن الداء يصيب واحدة من بين كل 5 سيدات بمعدل 3 أضعاف الرجال خاصة أن معظم المريضات من النساء ما بين 20 إلى 45 سنة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي هذا السياق، وقعت إحدى الشركات المتخصصة اتفاقية بعنوان ” لنتحرك ضد الشقيقة ” مع جمعية المخ والأعصاب السعودية؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وتنص الاتفاقية على التثقيف بالمرض ونشر الوعي الصحي ودعم المرضى.


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