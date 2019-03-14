ممثلات هوليود متورطات في فضيحة ” غش ” لإلحاق أبنائهن بالجامعات الكبرى

واشنطن(صدى):

فضحت سجلات محاكم أمريكية تورط حوالي 40 شخصا، من ضمنهم ممثلات في هوليوود، في وقائع غش لتوفير القبول لأبنائهم بجامعات أمريكية كبرى.

وتمثلت فضيحة الغش في مساعدة الطلبة في الغش في اختبارات القبول في الجامعات الكبرى، بالإضافة إلى مساعدة الطلبة غير المتفوقين رياضيا في الحصول على منح خاصة بالمتفوقين رياضيا.

وتبين أن أغلب الضالعين في الفضيحة هم من الأثرياء، ومن بينهم رؤساء مجلس إدارة شركات كبرى.

وأظهرت السجلات أن الممثلة الأمريكية ” فيليسيتي هوفمان ” قدمت مساهمة خيرية قدرها 15 ألف دولار للمشاركة في العملية نيابة عن ابنتها الكبرى.

كما أشارت الوثائق إلى أنها اتخذت ترتيبات للمشاركة في العملية مرة ثانية لصالح ابنتها الصغرى، قبل أن تتخذ قرارا بعدم القيام بذلك.

ومثلت هوفمان أمام المحكمة في لوس أنجليس وأُطلق سراحها بكفالة قدرها 250 ألف دولار.