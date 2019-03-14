حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق ,( الرياض .القصيم , الشرقية ،مكة المكرمة ، الجوف, حائل . الحدود الشمالية , المدينة المنورة , الباحة وعسير ) يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.