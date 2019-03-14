آخر المستجدات بواقعة اختناق طالبة بحافلة مدرسية في القنفذة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن إطلاق سراح سائق الحافلة المدرسية التي تعرضت طفلة بداخلها للاختناق، في القنفذة، بعد نسيانها.

وبحسب المصادر فتم إطلاق سراح السائق بكفالة مالية، لعدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وكان مدير المدرسة قد أوضح أن السائق لم يعلم بوجود الطفلة داخل الحافلة بعد نزول زملائها، وأنه فور اكتشافه للأمر ،سارع بنقلها للمدرسة لتقديم الإسعافات لها، لكنها توفت فور نقلها للمستشفى.

وأشار مدير المدرسة إلى أن أسرة الطفلة المتوفاة تنازلت عن الحق الخاص.

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