قرار بإعدام خمسيني عاشر ابنته 14 عامًا وقتل 4 أطفال أنجبهم منها!

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية، إحالة أوراق شخص، متهم بمعاشرة ابنته لمدة 14 عامًا وقتله 4 أطفال أنجبهم منها، إلى مفتى الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.

وكانت الشرطة قد تلقت إخطارًا بورود بلاغ من نجل المتهم يفيد بمحاولة والده الاعتداء على ابنته الصغرى 16 سنة جنسيًا.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم والذي اعترف بأنه عاشر ابنته الكبرى 29 سنة لمدة 14 عامًا معاشرة الأزواج.

وأكد في اعترافاته أنه أنجب منها 4 أطفال كان يتخلص منهم بدفنهم في إحدى المقابر، لعدم افتضاح أمره.