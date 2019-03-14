بالصور.. ثلاثية ليفربول تطيح ببايرن ميونيخ

طلال الغامدي(صدى):

فاز فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره بايرن ميونيخ، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة تأهل الريدز لربع نهائي الدوري، وأحرز ساديو ماني الهدف الأول والثالث لليفربول في الدقائق 26 و84 و فان ديك الهدف الثاني بالدقيقة 69.

بينما أحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدف بالخطأ في مرماه لصالح البايرن بالدقيقة 39.