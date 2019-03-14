عبر ” واتس آب ” ..كويتيات يتعرضن للخداع والنصب من قبل مغربي

خالد الظفيري(صدى):

اخترق ” هاكر ” مغربي رقم تطبيق ” واتس آب ” يعود لسيدة من الكويت، وتواصل مع أصدقائها، منحلا شخصيتها، وذلك بهدف جمع آلاف الدنانير.

وتقول إحدى الضحايا إنه صباح أمس الأربعاء تواصلت معها صديقة لها، وأوضحت أن لديها طلب.

وأشارت إلى أنها أبدت استعدادها للمساعدة، قائلةً: ” إن الهاكر الذي انتحل شخصية صديقتها طلب منها تحويل مبلغ مالي قدره 720 دينار إلى المغرب عن طريق صرافة وليس البنك ” .

وبادرت الضحية إلى تنفِّيذ الطلب، ومن ثمَّ طلب منها المخترق إكمال المبلغ وإرسال 450 آخرين.

وأضافت: ” أن الهاكر تواصل معها مرة ثالثة وطلب مبلغ إضافي، وهنا قرَّرت الاتصال بصديقتها، وعملت أنها تعرضت للاختراق، وأن الهاكر تواصل مع عدد من النساء وحصل على مبالغ مالية منهن ” .