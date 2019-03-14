بالفيديو.. رئيس الهلال: سامي أسطورة وبطولاته لم تحققها أندية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، أن الهلال دائما ما كان منظم ومرتب إداريًا.

ووصف بن فيصل في تصريحاته لـ ” صدى الملاعب ” ، رئيس النادي السابق سامي الجابر بـ ” الأسطورة ” قائلا : ” بطولات الجابر والإنجازات التي حققها كلاعب لم تحققها أي أندية أخرى، وجلب للهلال لاعبين محترفين في فترته القصيرة، والنادي حقق أكثر من بطولة “.

وتابع: ” إدارات الهلال جميعها مكملة لبعضها البعض ،واختلاف وجهات النظر لا يفسد العمل الإداري في نادي الهلال إطلاقًا ،وهذا سبب تميزه ” .

وتحدث رئيس الهلال عن الفارق بين فترته الرئاسية الأولى والثانية بالنادي، مشيرًا إلى أنه تولى الرئاسة بعمر الـ 24 عاما، قائلا: ” أنا لما بفكر ما اعرف كيف اتهورت ووافقت حينها، أحيانا أقرر شيء وبعدين أفكر ” .