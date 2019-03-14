” وي شات ” و ” انستقرام ” مجانًا لركاب الخطوط السعودية

علي القحطاني(صدى):

أضافت شركة الخطوط الجوية السعودية تطبيقين جديدين لاستخدامهم على الهواتف الذكية مجانًا على متن الطائرة.

وأطلقت الشركة خدمة مجانية على رحلاتها الداخلية والدولية تمكن ضيوفها من استخدام تطبيقي التواصل الاجتماعي ” وي شات ” و ” إنستقرام ” ، في التواصل مع أسرهم وأصدقائهم وأعمالهم.

وبذلك يصبح الآن بإمكان المسافرين على متن الخطوط السعودية استخدام 5 تطبيقات ذكية على هواتفهم المحمولة مجانا في الطائرة، وهي: واتساب، وآي مسج، وفيسبوك ماسنجر، ووي شات، وإنستقرام.