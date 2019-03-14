” وي شات ” و ” انستقرام ” مجانًا لركاب الخطوط السعودية
أضافت شركة الخطوط الجوية السعودية تطبيقين جديدين لاستخدامهم على الهواتف الذكية مجانًا على متن الطائرة.
وأطلقت الشركة خدمة مجانية على رحلاتها الداخلية والدولية تمكن ضيوفها من استخدام تطبيقي التواصل الاجتماعي ” وي شات ” و ” إنستقرام ” ، في التواصل مع أسرهم وأصدقائهم وأعمالهم.
وبذلك يصبح الآن بإمكان المسافرين على متن الخطوط السعودية استخدام 5 تطبيقات ذكية على هواتفهم المحمولة مجانا في الطائرة، وهي: واتساب، وآي مسج، وفيسبوك ماسنجر، ووي شات، وإنستقرام.
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