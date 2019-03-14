خادم مايكل جاكسون: علاقاته النسائية كانت للعرض فقط!

واشنطن(صدى):

كشف خادم عمل لدى مايكل جاكسون لمدة 4 سنوات، أن ملك البوب لم يحب زوجته الأولى، وأن زواجه منها كان بهدف الاستغلال فقط، موضحًا أنه كان يحاول الاستيلاء على نصيبها من ثروة والدها.

وأوضح أنه تزوج منها كي يُظهر للعالم أنه ” طبيعي ” ، ويُبعد الشبهات عن نفسه، وانتهاكاته للأطفال.

وأشار إلى أن زوجة مايكل لم تمكث معه في غرفته إطلاقًا، فقد كان يقيم دائمًا في وحدة الضيوف، أو غرفة منفصلة.

ولفت إلى أن علاقات جاكسون مع النساء كانت جميعها للعرض فقط، وأنه كان يحاول الظهور للجمهور بعلاقاته العاطفية، لإبعاد الشبهات عنه.