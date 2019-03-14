دوري أبطال أوروبا..برشلونة يصعد لدور الـ 8 بخماسية في شباك ليون

ماجد محمد(صدى):

تأهل برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ليون الفرنسي بنتيجة 5-1، بعدما إنتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وتقدم برشلونة سريعًا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء قبل أن يضيف فيليبي كوتينيو الهدف الثاني بالدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكاتالوني بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني خطف لوكاس توسارت هدفًا مبكرًا بالدقيقة 58 لتقليص النتيجة قبل أن يرد ميسي بهدف ثالث في الدقيقة 78 ثم جيرارد بيكيه في الدقيقة 81 ثم ديمبلي في الدقيقة 87.