الأمير محمد بن فيصل: الهلال والاتحاد قطبا الكرة السعودية فقط
كشف الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال أسباب نزوله إلى أرض الملعب عقب كل مباراة للهلال.
وأفاد خلال لقائه ببرنامج ” صدى الملاعب ” ، بأن الأمر ليس تحديًا فنحن لدينا مؤسسات رياضية كبيرة ولها احترامها، مشيرًا إلى أننا نحتج بطريقة معينة على هذا الأمر.
وأضاف أن أبسط حقوق رؤساء الأندية أن يحتفلوا أو يحزنوا مع اللاعبين والجمهور عقب المباراة، مؤكدًا أن رؤساء الأندية متذمرين من عدم السماح لهم بالنزول إلى أرض الملعب.
وأشار إلى أن الهلال والاتحاد هم الأقطاب الأساسية للكرة السعودية، مضيفًا ” هادول الناديين مختلفين، ولهم كاريزما واحترام كبير ” .
رئيس نادي #الهلال #محمد_بن_فيصل : لهذه الأسباب أنزل إلى أرض الملعب
والهلال والاتحاد قطبا الكرة السعودية "فقط"! #صدى_الملاعب #رئيس_الهلال_في_الصدى @m_bin_faisal pic.twitter.com/yhBxqeQ2LI
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) March 13, 2019
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4708 ] نشر منذ 1 ساعة
صح كلام يا سمو الامير و ربنا يحفظك
ابوخالد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 55 دقيقة
طبعا وش تبيه يقول النصر الي يغطي عليه وعلى ناديه …اجل يضخم الصوت ويعاد لاحول ولاقوة الابالله …
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 51 دقيقة
كلمة حق..
المليليح[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 31 دقيقة
معقولة كشفها الإتحاد معقولة رفع رأس الوطن ٢٠١٥ ٢٠١٦ ببطولة قوية في آسيا بس الهلال وش عنده من عشرين سنه عن آسيا وعن البطولات الخارجية 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁
🐪[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله انك سنفور سواء نزلت الملعب او لم تنزل فكلامك معناه تذمر رئساء الانديه بعدم السماح لهم بالنزول لارض الملعب بعد كل مباراه معناة انك امير لكن في عهد سلمان انت والمواطن واحد ي سنفور
اهلاوي[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 6 دقائق
واخر كلام هههههههههههههههههههه