الأمير محمد بن فيصل: الهلال والاتحاد قطبا الكرة السعودية فقط

ماجد محمد(صدى):

كشف الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال أسباب نزوله إلى أرض الملعب عقب كل مباراة للهلال.

وأفاد خلال لقائه ببرنامج ” صدى الملاعب ” ، بأن الأمر ليس تحديًا فنحن لدينا مؤسسات رياضية كبيرة ولها احترامها، مشيرًا إلى أننا نحتج بطريقة معينة على هذا الأمر.

وأضاف أن أبسط حقوق رؤساء الأندية أن يحتفلوا أو يحزنوا مع اللاعبين والجمهور عقب المباراة، مؤكدًا أن رؤساء الأندية متذمرين من عدم السماح لهم بالنزول إلى أرض الملعب.

وأشار إلى أن الهلال والاتحاد هم الأقطاب الأساسية للكرة السعودية، مضيفًا ” هادول الناديين مختلفين، ولهم كاريزما واحترام كبير ” .