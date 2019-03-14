بالفيديو.. عبدالعزيز الغيامة: الأندية لا تثق في المدرب السعودي

نواف السالم(صدى):

أكد عبدالعزيز الغيامة، رئيس القسم الرياضي بصحيفة الشرق الأوسط، أن المدرب السعودي لا يقوم بعمل متواصل.

وأضاف خلال استضافته في برنامج ” الديوانية ” أن إدارة الأندية غير واثقة من الحكم السعودي، فما بالك بالمدرب، وأن في المملكة مستحيل أن تجد في موسم 6 أو 7 متدربين، متسائلًا: ” ليش، ليش ما نصير مثلًا مث التوانسة؟ ”

وتابع أن السبب أن في المملكة لا يوجد المدرب السعودي الذي يكفيك، والمدرب السعودي لم يخوض التجارب التي تعطيه الثقة أن يدرب، ومشكلة الأندية ليس لديها النفس الطويل بالصبر على المدربين ولا تثق في المدرب السعودي . ”