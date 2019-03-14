بالفيديو.. مريم فردوس تروي أخطر موقف تعرضت له في الغوص: ” 5 ثواني رعب “
روت مريم فردوس أول سعودية تغوص في الدائرة القطبية الشمالية، اليوم الأربعاء، أخطر قصة حصلت لها في الغوص.
وقالت فردوس خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” تم ” : أثناء العمل في القطب الشمالي كنا نستخدم بدلة جافة مثل بدلة رواد الفضاء لأننا نستخدم الهواء لعزل الحرارة عن الماء البارد حتى لايحصل تجمد للجسم.
وأضافت: صمام الهواء الخاص بالبدلة حصل له تجمد فكانت لحظات رعب بالنسبة لي لأني لا استطيع التنفس في هذه اللحظة اوكنت احاول التنفس بعمق فأبلغت الكابتن وتم التعامل مع الأمر.
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