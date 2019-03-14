بالفيديو.. نساء يمنيات: سنقاتل الحوثيين حتى آخر قطرة دم

فهمي محمد(صدى):

أوضح مقطع فيديو، مجموعة من نساء منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، وهن يعلنّ رفضهنّ القاطع لوجود ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقتهن.

وقالت إحدى نساء حجور في المقطع: “ نعلنها للعالم أجمع ولليمنيين بشكل خاص، بأننا لن نقبل بالحوثيين بيننا وبأن يدنس بلادنا، ونقول لهم خسئتم ولن تتمكنوا منّا وإن لم يبق منّا إلا حجوري واحد. ”

وتابعت: “ نحن لم نعتدي على الحوثيين، هم من اعتدوا علينا إلى داخل منازلنا، وقصفنا بالصواريخ والقذائف، وسفك دماء الجميع رجالًا ونساءً شيوخًا وأطفالًا، يريدون منّا أن نكون عبّادًا لهم، لا والله لن نكون عبّادًا لهم، وإن أفنونا جميعا. ”

وأضافت: “ القبائل التي تعاونت مع الحوثيين، لن نسامحهم أبدًا، ولن يسامحهم التاريخ أيضًا، وسنقاتل الحوثيين إلى آخر قطرة دم لدينا، والله ينصرنا عليهم وهو القوي والمُعين. ”

يذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، تفرض منذ قرابة شهرين، حصارًا خانقًا على منطقة حجور، وتقصف بشكل مستمر مساكن المواطنين.