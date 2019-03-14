تعليم مكة: أوقفنا رحلة مدرسية ترفيهية حفاظًا على سلامة الطلاب

نايف السالم(صدى):

أوقفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة رحلة ترفيهية كانت تعتزم إحدى روضات الأطفال الأهلية تنظيمها غدًا الخميس في أحد المولات بالعاصمة المقدسة.

وأكدت تعليم مكة على أنه تم ذلك بسبب عدم توافر شروط الأمن والسلامة، إلى جانب حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

وجاء ذلك بعد أن وجهت إحدى الروضات الأهلية بمكة دعوة لأولياء الأمور تطلب فيها أخذ موافقتهم على اصطحاب أبنائهم وبناتهم غدًا الخميس إلى ملاهي وألعاب أحد المولات بالعاصمة المقدسة؛ ما أثار الخوف لدى أولياء الأمور من تكرار حادثة وفاة طالب مطلع العام الهجري الحالي، أثناء رحلة ترفيهية نظمتها مدرسته.

وقال الأهالي إن الرحلة الترفيهية التي كانت تعتزم الروضة على تنظيمها تقرر موعدها غدًا الخميس، وبرسم مالي لكل طفل قدره 60 ريالاً، موضحين أن الخيار الذي طرحته المدرسة أمامهم هو عدم إحضار أطفالهم للروضة حال عدم موافقتهم على تلك الرحلة.