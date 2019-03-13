الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في بعض مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة تشمل الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وستبدأ هذه الحالة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 00 : 23 مساءً وتنتهي في الغد الساعة 00 : 21 مساءً في الحدود الشمالية.

وتبدأ الحالة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 00 : 23 مساءً، وتنتهي في الغد الخميس الساعة 00 : 19 مساءً في منطقة تبوك، وتبدأ غدًا الخميس في تمام الساعة 12 صباحًا وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 00 : 21 مساءً في الجوف.