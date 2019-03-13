كيا الجبر تستعد للمشاركة في أكسس الدولي مع ستنيجر وK900

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة الجبر وكيل سيارات كيا في المملكة عن استعدادها للمشاركة في معرض أكسس الدولي في دورته الثانية عشر وهو المعرض السعودي الكبير المتخصص في السيارات الفاخرة ، وينتظر بدء هذا المعرض في يوم 14 مارس الجاري فيما سينتهي المعرض في يوم 17 مارس.

ومن السيارات المنتظر طرحها في المعرض الكبير من شركة كيا الجبر السيارة كيا K900 الفاخرة التي نحجت في الدخول بصناعة السيارات الكورية الفاخرة الي مستوى جديد حيث تحمل السيارة الكثير من وسائل الرفاهية والفخامة بالاضافة الي تكنولوجيا متطورة وأداء وجودة عالية تنافس الشركات الأوروبية . وبالاضافة الي ذلك سيتم تقديم كيا ستينجر المميزة التصميم والديناميكية في الشكل.