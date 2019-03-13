بالفيديو.. يسرى أبو الجدايل: أسست الأكاديمية الخاصة بي قبل تخرجي بعامين

نواف السالم(صدى):

تحدثت مهندسة يسرى أبو الجدايل، لاعبة ومؤسسة أكاديمية لكرة السلة، عن بداية شغفها في كرة السلة.

وقالت يسرى خلال استضافتها في برنامج ” تم ” ، إن في مدرستها كانت تراقب الأكبر منها الذين يلعبوا السلة؛ لأنه لازم أن تصل رابعة ابتدائي حتى تلعب كرة سلة، ومن هذا الحين أصبح هدفها أن تصل 4 ابتدائي عشان تعلب كرة سلة.

وأضافت أنها وهي في الصف الثالث بدأت تتدرب لرابعة ابتدائي، ومنها انطلقت وفي سادسة ابتدائي دخلت فريق خارج المدرسة وظلت فيه 12 سنة، ثم أسست الأكاديمية الخاصة بها قبل تخرجها بعامين.