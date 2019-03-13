نجوى كرم : ” يا مجنون ” غنتها أصالة لزوجها الحالي

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال حلولها مؤخراً ضيفة على حلقة من برنامج ” كاربول كاريوكي ” الذي يقدمه الفنان هشام الهويش على شاشة قناة “دبي ” ، علاقتها بالفنانة أصالة.

وقالت كرم : ” صولا حبيبة قلبي بعتتلي آخر مرة رسالة عامة… قلبا كبير وهي فنانة حقيقية “.

ورداً على سؤال عن أغنية تحبها لأصالة اختارت أغنية ” يا مجنون ” ، مشيرة إلى أن أصالة غنتها بجنون وأنها ربما كانت تعيش حالة حب مع زوجها الحالي المخرج طارق العريان.

وتساءل المتابعون عن مدى صحة ما قالته الفنانة اللبنانية خصوصاً أن أصالة أطلقت أغنية ” يا مجنون ” في العام 1999 أي قبل انفصالها عن زوجها الأول أيمن الذهبي، علماً أنها أعلنت ارتباطها بالعريان في العام 2006.