ترامب يخطط للتخلص من ابنته وزوجها بعد حديث إيفانكا عن معاناتها معه

واشنطن(صدى):

فجرت تقارير صحفية أمريكية، مفاجأة مدوية، بشأن رغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إبعاد ابنته إيفانكا ترامب وزوجها ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، عن البيت الأبيض.

وذكرت التقارير، أن ترامب أمر كبير موظفيه السابق، جون كيلي، بإبعاد ابنته وزوجها عن البيت الأبيض، وإعادتهما إلى مدينة نيويورك.

وأشارت إلى أن ترامب اعتاد دوماً مهاجمة ابنته وزوجها، وأتهمهما بأنهما وراء هجوم الصحافة المستمر على سياساته.

وأكدت أن ترامب يريد إجبار كوشنر على الاستقالة والرحيل عن البيت الأبيض، لاسيما وأنهما تسببا في إقالة كيلي، مشيرة إلى أنه منذ رحيل مستشاره السابق، بات الثنائي يتحكمان في إدارة العديد من الأمور داخل الإدارة الأمريكية، ولم يعد أحد قادراً على إيقافهما.

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