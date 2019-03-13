وثيقة مسرَّبة تكشف زيف انقلاب تركيا الوهمي: وقائع كُتبت ولم تحدث

طلال الضوي(صدى):

كشفت وثيقة مسرَّبة كتبها مدعي عام تركي في 16 يوليو 2016، أن الانقلاب الذي حدث في تركيا قبل عامين ونصف ” انقلابًا وهميًا ” .

وأوضحت الوثيقة التي هي عبارة عن سجل مفصل للأحداث التي وقعت منذ بداية الانقلاب ليلا في 15 يوليو وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي 16 يوليو، أن ” الانقلابيين ” في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي.

لكن بيَّنت الوثيقة أن المدعي الذي دون هذه الأحداث، ويدعى سردار كوسكون، قام بتأريخ الوثيقة على أنها دُونت في تمام الواحدة صباحًا، أي قبل أربع ساعات من حدوث هذه الواقعة.

وأكد صحفي تركي مؤيد للحكومة، صحة الوثيقة، لكنه قال إنه أخطأ في توقيتها، إذ بدأ المدعي كتابة الوثيقة في تمام الواحدة صباحًا وانتهى منها في السابعة صباحًا، لكنه نسي تغيير الوقت.

وذكر موقع EUobserver ، أن تفسير كوسكون يفتقر إلى المصداقية، إذ أن ” بعض الأشياء التي دونها المدعي التركي على أنها حدثت للتو لم تحدث أبدًا ” ، وتضمنت هذه الأحداث حصار جهاز المخابرات الوطني، وقصف مقر قيادة القوات الخاصة، وقصف مكتب مخابرات الشرطة.

وأشار خبير في الشؤون التركية، أن رجال أردوغان كانوا يعرفون تمامًا ما سيحدث، وسمحوا لبعض الأحداث أن تتكشف بطريقة ” مسيطر عليها ” ، لاستغلال ذلك فيما بعد كذريعة للقمع.

فيما أكد الموقع أن رجال أردوغان قاموا بصياغة هذه الوثائق ” مسبقًا قبل استخدامها في وقت لاحق في محاكمات ضد خصومه السياسيين ” .

وقال أندرو داف العضو السابق في البرلمان الأوروبي لموقع EUobserver: ” أخيرًا ، نحن نعرف الآن كيف استغل أردوغان الانقلاب المزعوم بسرعة وبلا رحمة ” .

وتابع داف ” حقيقة أن أردوغان نفسه لم يتم أسره أو إيذائه تبدو غريبة أيضًا. في الانقلاب الحقيقي، يظل أردوغان هو الهدف الأساسي وربما الوحيد للمتآمرين ” .

وتساءل داف: ” عند التحدث إلى عدة مصادر مطلعة، أشعر بالحيرة أكثر من أي وقت مضى لماذا فشل الانقلاب. لم يفشل الجيش التركي أبدًا في الانقلابات التي قام بها من قبل … لماذا فشل الآن؟ ” .