بالفيديو.. عبدالكريم السويداء: السكر والضغط أسباب الفشل الكلوي

نايف السالم(صدى):

أوضح دكتور عبدالكريم السويداء، رئيس الجمعية السعودية لأمراض الكلى، السبب الرئيسي للفشل الكلوي.

وقال الدكتور خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن ” الذي يذاع على قناة mbc، إن الفشل الكلوي هو المرحلة الأخيرة، وأن كثير من الناس الذين لديهم اعتلال في أمراض الكلى يمرض بسبب أشياء ثانية قبل أن يصل للفشل الكلوي.

وأضاف ” السويداء ” أن السبب الرئيس في المملكة تغير نمط المعيشي، وبسبب السكر وضغط الدم، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، ومشاكل المسالك البولية، والالتهابات المناعية التي تحدث داخل الكلى، وزيادة حالات السمنة.