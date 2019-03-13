” ابتسامتها مختلفة “.. أم تقتل ابنتها خوفًا من إقامة علاقات جنسية

واشنطن(صدى):

قررت سيدة أمريكية، قتل طفلتها بعدما وجهت لها 15 طعنة، وذلك خوفًا عليها من إقامة علاقات جنسية، حيث شكّت في عذرية ابنتها، لمجرد أن الطفلة الييدا أصبحت لها ابتسامة مختلفة.

وحملت طفلتها إلى مستشفى ” ويني بارلمر “ بمدينة أورلاندو في أمريكا ليكتشف الطاقم الطبي أن الطفلة ميتة قبل وصولها، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الأم.

وادعت الأم بداية التحقيق معها من طرف الشرطة، أن رجلًا مجهولًا قتل ابنتها ولاذ بالفرار، لكنها اعترفت بجريمتها بعد ذلك، وقالت ” رحلت صغيرتي.. حاولت أن أجعلها في وضعية مريحة قبل طعنها “.