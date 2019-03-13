الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في المملكة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، والقصيم، والشرقية، ومكة المكرمة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير.

كما توقعت انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة.