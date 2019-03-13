التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة فوق معسكره بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

اسقطت قوات التحالف، مساء الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.

وأبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي الإيرانية على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد وفقًا لقناة العربية.

وقال عضو فريق الحكومة اليمنية الشرعية في محادثات السويد، عسكر زعيل، إن الفريق الحكومي بعث رسالة إلى لوليسغارد بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى قبل يومين، غير أن الأخير رد بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات المتواصلة معهم.

ويذكر أن ميليشيات الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد منذ توقيعه قبل ثلاثة أشهر برعاية أممية، حيث ينص الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة.