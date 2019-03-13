زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: ” بيحب برفان جارتنا “

القاهرة(صدى):

لجأت زوجة مصرية لمحكمة الأسرة بالقاهرة من أجل رفع دعوى خلع ضد زوجها، معللة طلبها: ” جوزي بيشم برفان جارتنا، ومتابعها في خروجها ولبسها ” .

وأشارت الزوجة في دعواهت إلي أن زوجها يتحدث باستمرار عن جارتهما بعدما تدخلت في حياتهما بدون سبب، موضحة أنه طالبها باتخاذ جارتها قدوة لها.

وأضافت: ” كلما يتحدث زوجي معي يذكرها في كلامه، حتى وصل به الأمر لقوله غيري البرفان بتاعك واعرفي اسمه عشان أحلى، ولبسها شكله حلو البسي زيها ” .

وتابعت الزوجة: “ انزعجت كثيرًا لما يفعله زوجي، وتعمدت رفع صوتي أثناء حديثي معه كي تسمعني جارتنا، وتخرج من حياتنا، لكنه رفض ذلك، وأهانتي وضربني، ولم ينتبه لطفلته، حتى وصل به الأمر إلى طردي من المنزل بملابس البيت، فذهبت إلى منزل أهلي لعرض الوضع وطلب الطلاق، لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده ” .