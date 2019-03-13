” اعتقدت أنه سيُقبلها ” ..عريس يتجاهل والدته ويقبل قدم خطيبته ” فيديو “

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحفل خطوبة بإحدى قاعات الزفاف، شاب مصري وهو يركع على قدميه لتقبيل قدم خطيبته، ويتجاهل والدته.

وأظهر الفيديو اعتقاد والدة العريس، إنه سيركع لتقبيل قدمها، كما حدث في العديد من حفلات الزفاف، فحاولت إمساكه، إلا أنه خذلها أمام الكاميرات، واتجه لتقبيل قدم خطيبته، قائلًا: “والله العظيم بحبك”.

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه موقف محرج لوالدته التي اعتقدت بأنه سيقبل قدمها.