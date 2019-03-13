بالصور.. أب يدرب كلبه لمراقبة ابنته أثناء عمل واجبها

بكين(صدى):

درب أب، في الصين، كلبه لمراقبة ابنته أثناء عمل واجباتها المدرسية؛ لمنعها من النظر إلى هاتفها.

وقال الأب إن ابنته كانت ستسوء دائمًا وتناضل من أجل التركيز، مضيفًا أن الكلب انضم إلى العائلة في ديسمبر 2016 عندما كان مجرد جرو وترعرع مع الفتاة.

وتابع الأب : ” أنه سلوك جيد للغاية، لقد كنت أدربه منذ أن كان صغيراً والآن يفعل ما أقوله “، موضحًا: ” أشرت إلى طاولة القهوة وأخبرته أن يشاهد ابنتي وهي تقوم بواجبها “، مؤكدًا: ” سوف يحرسها ويتأكد من عدم وصولها إلى هاتفها. ”

وأظهرت صور الكلب وهو يحدق باهتمام في الفتاة مثل المعلم الصارم، كما تظهر صور آخرى كلبًا آخر ينضم إلى ” طاقم الإشراف ” ويراقب الابنة.