الصندوق العقاري: نلتزم بتسديد الأرباح طوال مدة العقد التمويلي السكني

علي القحطاني(صدى):

كشف صندوق التنمية العقارية، أنه ملتزم بتسديد أرباح التمويل العقاري للمستفيدين، طوال مدة سريان ” العقد الثلاثي السكني ” ، وحتى تملّك المسكن.

وكشف حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق، أن المادة الثالثة (النقطة الثانية) من صيغة ” العقد الثلاثي المتعلق بالدعم السكني ” ، تؤكد التزام الصندوق بدعم المستفيدين خلال مدة العقد التمويلي الموقع.

جاء ذلك رداً على سؤال لأحد المتابعين يفيد فيها بأن المستفيد هو من يتحمّل وحدة دفع كامل الأرباح دون أدنى مسؤولية من الصندوق العقاري.

وفي سياق متصل، أبان الحساب أن ” العقد الثلاثي المتعلق بالدعم السكني ” ، يضمن حقوق المستفيدين من المواطنين المستحقين للتمويل، وهو عقد يبرم بين كلٍّ من صندوق التنمية العقارية (طرف أول) والمستفيد (طرف ثاني)، والممول العقاري (طرف ثالث).