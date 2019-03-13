صحيفة إسبانية: مونديال 2022 في قطر ” شبه مستحيل “

طلال الضوي(صدى):

أكدت صحيفة إسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” يعاني من مشكلة ضخمة في الفترة الأخيرة، حال بحثه زيادة عدد الفرق المشاركة في المونديال المقبل 2022، المقرر إقامته بقطر، إلى 48 فريقا.

وقالت الصحيفة إن ذلك الأمر يعتبر “شبه مستحيل”، مؤكدة أن المقاطعة العربية لقطر، بسبب دعمها للإرهاب، يعتبر تحديا ضخما للفيفا حال إقامة المونديال بالدوحة، حيث إن صغر مساحتها يعتبر كارثي في مقابل أعداد الفرق والجماهير بكأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب على قطر أن تتعاون مع جيرانها حتى تتمكن من زيادة أعداد رحلات الطائرة ونقل الجماهير، حيث قلة عدد الملاعب يعتبر أزمة أخرى ضخمة تواجه الفيفا.