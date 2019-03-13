  • الأربعاء 13

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. وفاة عروس فجأة قبل زفافها بأيام

وفاة عروس فجأة قبل زفافها بأيام

وفاة عروس فجأة قبل زفافها بأيام
مليكة فؤاد(صدى):

توفت فتاة مغربية كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقرراً في ظرف أسبوع؛ حيث تُوفيت بعد نقلها الى أحد مستشفيات الدار البيضاء، اثر تعرضها لمرض مفاجئ.

وكانت الفتاة تستعد لحفل الزفاف واحضرت فستان زفافها واختارت مكان الحفل، ولكنها كانت تلتقط أنفاسها الأخيرة حيث كان من المقرر أن يبدأ الحفل خلال أسبوع.

وكان خطيبها منخرطاً في البكاء عندما أخبر العائلة والأصدقاء، الذين تجمعوا في الممر، أن صحة عروسته تتدهور بسرعة وأن حفل الزفاف لن يحدث.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 54 دقيقة

مقدر ومكتوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *