وفاة عروس فجأة قبل زفافها بأيام

مليكة فؤاد(صدى):

توفت فتاة مغربية كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقرراً في ظرف أسبوع؛ حيث تُوفيت بعد نقلها الى أحد مستشفيات الدار البيضاء، اثر تعرضها لمرض مفاجئ.

وكانت الفتاة تستعد لحفل الزفاف واحضرت فستان زفافها واختارت مكان الحفل، ولكنها كانت تلتقط أنفاسها الأخيرة حيث كان من المقرر أن يبدأ الحفل خلال أسبوع.

وكان خطيبها منخرطاً في البكاء عندما أخبر العائلة والأصدقاء، الذين تجمعوا في الممر، أن صحة عروسته تتدهور بسرعة وأن حفل الزفاف لن يحدث.