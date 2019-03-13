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بعد معاناة مع المرض وفاة الشيخ السابق لقبيلة ” آل ساعد “

بعد معاناة مع المرض وفاة الشيخ السابق لقبيلة ” آل ساعد “
حامد العمري (صدى):

توفي شيخ قبيلة ” آل ساعد ” سابقا الشيخ محمد عبدالرحمن سويدان الساعدي ، بعد ظهر اليوم الأربعاء ٦ /٧ /١٤٤٠، بمستشفى الجامعة بجدة بعد معاناة مع المرض.

وتعرض الشيخ الساعدي بحسب أحد أحفاده منذ عدة أعوام لوعكة صحية ، حيث توفي اليوم نتيجة توقف الدورة الدموية بالإضافة إلى فشل كلوي حاد .

وستصلى صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العشاء اليوم، بالمسجد الحرام ، والدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع ، والعزاء سيكون بقرية اللغيسيم بمركز الجائزة التابع لمحافظة أضم .

الجدير بالذكر أن الشيخ الساعدي أحد أعيان محافظة أضم وله باع طويل في إصلاح ذات البين ، وللفقيد جهود ومبادرات في أعمال الخير كدعم الفقراء والأيتام ، بالإضافة إلى بناءه لجامع اللغيسيم على نفقته الخاصة ، ومساهمته في بناء سكن المحفظين بالقرية .

وتتقدم ” صدى ” بالتعازي لذوي الفقيد ، ولكافة قبيلة آل ساعد ، سائلةً الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 23 دقيقة

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 17 دقيقة

جعل الله ماقدم في موازين حسناته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة

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