بعد معاناة مع المرض وفاة الشيخ السابق لقبيلة ” آل ساعد “

حامد العمري (صدى):

توفي شيخ قبيلة ” آل ساعد ” سابقا الشيخ محمد عبدالرحمن سويدان الساعدي ، بعد ظهر اليوم الأربعاء ٦ /٧ /١٤٤٠، بمستشفى الجامعة بجدة بعد معاناة مع المرض.

وتعرض الشيخ الساعدي بحسب أحد أحفاده منذ عدة أعوام لوعكة صحية ، حيث توفي اليوم نتيجة توقف الدورة الدموية بالإضافة إلى فشل كلوي حاد .

وستصلى صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العشاء اليوم، بالمسجد الحرام ، والدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع ، والعزاء سيكون بقرية اللغيسيم بمركز الجائزة التابع لمحافظة أضم .

الجدير بالذكر أن الشيخ الساعدي أحد أعيان محافظة أضم وله باع طويل في إصلاح ذات البين ، وللفقيد جهود ومبادرات في أعمال الخير كدعم الفقراء والأيتام ، بالإضافة إلى بناءه لجامع اللغيسيم على نفقته الخاصة ، ومساهمته في بناء سكن المحفظين بالقرية .

وتتقدم ” صدى ” بالتعازي لذوي الفقيد ، ولكافة قبيلة آل ساعد ، سائلةً الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.