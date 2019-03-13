بعد معاناة مع المرض وفاة الشيخ السابق لقبيلة ” آل ساعد “
توفي شيخ قبيلة ” آل ساعد ” سابقا الشيخ محمد عبدالرحمن سويدان الساعدي ، بعد ظهر اليوم الأربعاء ٦ /٧ /١٤٤٠، بمستشفى الجامعة بجدة بعد معاناة مع المرض.
وتعرض الشيخ الساعدي بحسب أحد أحفاده منذ عدة أعوام لوعكة صحية ، حيث توفي اليوم نتيجة توقف الدورة الدموية بالإضافة إلى فشل كلوي حاد .
وستصلى صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة العشاء اليوم، بالمسجد الحرام ، والدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع ، والعزاء سيكون بقرية اللغيسيم بمركز الجائزة التابع لمحافظة أضم .
الجدير بالذكر أن الشيخ الساعدي أحد أعيان محافظة أضم وله باع طويل في إصلاح ذات البين ، وللفقيد جهود ومبادرات في أعمال الخير كدعم الفقراء والأيتام ، بالإضافة إلى بناءه لجامع اللغيسيم على نفقته الخاصة ، ومساهمته في بناء سكن المحفظين بالقرية .
وتتقدم ” صدى ” بالتعازي لذوي الفقيد ، ولكافة قبيلة آل ساعد ، سائلةً الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47818 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يرحمه😐
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 23 دقيقة
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
أبو صالح[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 17 دقيقة
جعل الله ماقدم في موازين حسناته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة