رجل كفيف يعتدي جنسيًا على طفلته

القاهرة(صدى):

وجهت ربة منزل مصرية، اليوم الأربعاء، اتهام لزوجها الكفيف باغتصاب ابنته البالغة 11 عاما، داخل شقته بمنطقة شبرا الخيمة، جرى ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من مالكة ” كشك ” اتهمت فيه زوجها باغتصاب ابنتها وفض غشاء بكارتها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وجرى القبض على المتهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم 47 سنة، كفيف، استغل عدم وجود زوجته وانشغالها بالعمل في ” الكشك ” ، واقتحم الغرفة على ابنته الطفلة واعتدى عليها جنسيا، ما أدى لإصابها بنزيف، وأخبرت الطفلة والدتها بالواقعة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.