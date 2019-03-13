” إدواردو ” يخضع لجلسة علاجية بعد إصابته خلال لقاء الدحيل

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن خضوع البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” ، لجلسة علاجية صباح اليوم الأربعاء، في عيادة النادي، بعد إصابته في العضلة الخلفي خلال لقاء الدحيل بدوري ابطال اسيا.

وقالت المصادر : كارلوس ادواردو أدى جلسة علاجية في عيادة النادي صباح اليوم، وسيجري غدًا كشف بالأشعة على موضع إصابته.

وحقق فريق الهلال فوزا هاما على نظيره الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من دورالمجموعات لدوري أبطال آسيا.