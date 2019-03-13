” يويفا ” يفتح تحقيقاً مع نيمار

ماجد محمد(صدى):

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن خلاله تعيينه لمفتش خاص بالأخلاقيات والعقوبات للتحقيق في تصريحات نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان عقب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان، قد خسر على ملعبه 3-1 أمام الضيف الإنجليزي ليغادر البطولة رغم انتصاره ذهابًا بهدفين دون رد، وقد حسم اليونايتد النتيجة لصالحه بركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في اللحظات الأخيرة.

من جانبه، شن البرازيلي نيمار هجومًا عنيفًا على الحكم وحكام تقنية الفيديو عقب المباراة وشتمه بألفاظ نابية، فيما أفاد رياضيون أن ما فعله لاعب برشلونة السابق قد يُعرضه للإيقاف مثلما حدث مع سيرجي أورييه لاعب باريس سان جيرمان عام 2015.