5طرق لنفخ الشفاه بالقرفة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التجميل عن أحد المزايا الطبية للقرفة ، وهي فائدة القرفة للشفاه بالإضافة إلي أنها تضيف لمعان ورائحة للشفاه .

حيث تقوم القرفة بتقشير الشفاه وتعمل بمثابة مقشر للشفاه يساعد في تجديد الشفاه الميته والمتشققة وتعمل بمثابة مضخات لتدفق الدم. وفي أقرب وقت تلاحظين تدفق الدم إلي الشفاه وتنتفخ علي الفور وبذلك تمتلك القرفة تأثير فوري علي تكبير الشفاه .ولكن كل ما تحتاجه عند تطبيق القرفة علي الشفاه هو أن تكون الشفاه رطبة حتي تصبح جاهزة لإستخدام القرفة .

ومن خلطات القرفة لتكبير الشفاه :

1.خليط زيت القرفة وزبدة الشيا :

تطبيق زيت القرفة مباشرة علي الشفاه أمر حيوي للشفاه ولكن قد تشعر بحرقان لا يطاق لذلك ننصحك بخلط زيت القرفة مع زبدة الشيا والتي ترطب الشفاه وتجعلها لامعة. هذا اللامعان يقلل من التهيج . علاوة علي ذلك، فإن زبدة الشيا توفر بقاء الزيت علي الشفاه فترة أطول .

كما أنها تبقي الشفاه ممتلئة وأكبر لبضع ساعات . ولكي تجعل الشفاه أكبر، أخذ وقية من زبدة الشيا وإضافة 8 – 16 قطرة من زيت القرفة ومزج المكونات معاً . وإذا كانت شفتيك حساسة للغاية يمكنك الحد من إستخدام زيت القرفة وبأطراف أصابعك يمكنك خلط هذه المكونات علي الشفاه .

2. مسحوق القرفة والفازلين :

القرفة من التوابل الغير مكلفة عند إستخدامها وتمكنك من الحصول علي شفاه أكبر بشكل طبيعي . أخذ كمية صغيرة من الفازلين، حتي تصبح الكمية كافية لتغطية الشفاه مع القليل من مسحوق الشفاه . تطبيق الخليط علي الشفاه في حالة عدم الحصول علي النتيجة المرجوة منها في الحال يمكنك إضافة المزيد من مسحوق القرفة لكي تحصل علي النتيجة في بضع دقائق .

3. القرفة والملح :

للحصول علي شفاه ممتلئة بشكل أسرع، القيام بتقشير الشفاه بخليط من القرفة والملح . إضافة معلقة كبيرة من الفازلين ونصف معلقة صغيرة من الملح ونصف معلقة صغيرة من القرفة لعمل عجينة مناسبة ناعمة عن طريق خلط هذه المكونات . وفرك الشفاه بخليط القرفة والملح لكي يساعدك في ظهور الشفاة ممتلئة وناعمة .

4. القرفة والسكر :

يمكنك ترطيب الشفاه وتقشيرها للحصول علي شفاه ممتلئة من عمل خليط القرفة والسكر معاً . ولإعداد هذا المقشر سوف تحتاج إلي خلط معلقة واحدة من السكر مع 2 ملاعق من زيت جوز الهند و2-5 قطرات من زيت القرفة الأساسي ومزج المكونات معاً وفرك الشفاه بهذا الخليط لبضع دقائق .

5. عصا القرفة :

أخذ عصا صغيرة من القرفة ونقعها في الماء لبضع دقائق وفرك الشفاه الخاصة بك بعصا القرفة الرطبة . سوف تلاحظي زيادة حجم الشفاه في وقت قصير .