بالفيديو.. رجل ينهال علي زوجته بالضرب المبرح لمخالفتها تعليمات المشعوذ 

نيودلهي(صدى):

انهال زوج على زوجته بالضرب المبرح بحزام جلدي، لعدم اتباعها لتعليمات الطبيب المنجم في الهند، حيث اقترح الساحر المشعوذ على الزوجة التي تعاني من ” مطاردة الأرواح الشريرة ” لها، بعد قيامها بجولة حول القرية كجزء من طقوس التخلص من تلك الأرواح.

وجاء ذلك بعد توقف المرأة الهندية المتعبة، عن متابعة الجولة “ العلاجية ” حول القرية في منتصف الطريق.

هذا وقد تم التعرف على الزوجين، وفقا للشرطي ساروجا تشاودهاري، وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة للاستجواب، حيث اختفى الطبيب المنجم الذي حاول عناصر الشرطة القبض عليه.

وبحسب رواية شهود العيان سقطت المرأة على الأرض من شدة الألم والتعب وبدأت ترجو زوجها أن يرحمها من العذاب.