رجل يتزوج امرأة سرا بمأزون مزيف للنصب عليها

المنامة(صدى):

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى في البحرين، حكمًا بسجن مواطن بحريني 5 سنوات، بعد احتياله على سيدة بإقناعها بالزواج منه سرًا، ثم تزوير توقيعها والاستيلاء على سيارتها.

وفي التفاصيل، تعرفت السيدة على المتهم بعد طلاقها بأشهر قليلة، إذ أوقعها بشباكه وطلب الارتباط بها، وتقدم لها بالفعل، لكن أهلها لم يوافقوا عليه، فأقنعها بأن يتزوجا سرًا بشكل مؤقت لمدة عام حتى يتمكنا من ترتيب أوضاعهما، فوافقت على ذلك.

وأخذت تلاحظ بعد زواجهما بفترة أن المتهم يستنزفها ماليًا، وعندما كانت ترفض منحه مالًا في بعض الأحيان كان يعتدي عليها بالضرب، ويستولي على راتبها الشهري، وفي إحدى المرات أجبرها على بيع سيارتها، وأخذ منها 4 آلاف دينار قيمة بيع السيارة؛ وحينما رفضت الانصياع إليه فضحها أمام أهلها لتكتشف أن المأزون كان أحد أصدقائه وليس مأذونًا.

وفي النهاية، قررت المجني عليها الذهاب إلى زوجته الأولى وشرحت لها الأمر وطلبت منها مساعدتها في إبعاده عن حياتها؛ حيث تمكنت بالفعل من إبعاد المتهم عنها مدة، وأخذت قرضًا جديدًا لسيارتها، وعادت لحياتها الطبيعية، لكن، في أحد الأيام تعطلت سيارتها وحضر موظفو شركة التأمين لتسلم السيارة لإصلاحها.

وبعد أيام عادت لمركز الصيانة لتتسلمها، لكنها فوجئت بهم يبلغونها أن صاحب السيارة حضر وتسلم السيارة، لتكتشف أنه زوجها السابق (المتهم) الذي أخبرهم أن السيارة باسم زوجته، حيث قام بتحرير عقد بيع للسيارة باسمها وزوّر توقيعها للحصول على السيارة، الأمر الذي دفع المجني عليها للإبلاغ عن المتهم.