مقيمان في الكويت يعتديان على قاصر بعد اختطافه

خالد الظفيري(صدى):

اختطف وافدان من الجنسية الأفغانية قاصرا، من الجنسية ذاتها، للاعتداء عليه وتصويره، قبل أن يهربا من المكان تاركان الضحية ممزق الملابس في حالة إعياء.

ومن جهته، أوضح مصدر أمني: ” عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من مواطن أفاد فيه بمشاهدته واقعة خطف في منطقة جنوب الصباحية “.

ولفت المصدر: ” على الفور تم الإيعاز إلى دوريات الأمن بالتوجه إلى موقع البلاغ، فعثروا على حدث أفغاني من مواليد 2001 داخل ساحة ترابية “.

وأبان أن ” المتهمين ما أن شاهدا الدورية من بعيد حتى هربا، كما وجدت ملابسه ممزقة، وبسؤاله عن الواقعة أبلغ رجال الأمن بأنه تعرض للخطف من قبل شخصين كانا يستقلان مركبة صالون يابانية لا يعرف أرقام لوحاتها، وذلك بعد خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة المغرب “.