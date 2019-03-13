” قياس ” : إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الاثنين القادم

علي القحطاني(صدى):

كشف إبراهيم الرشيد، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام، أن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الاثنين القادم 11/ 7/ 1440هـ.

وأوضح ” الرشيد ” أن المركز يعمل وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان نتائج الاختبارات التي يقدمها لجميع المستفيدين والمستفيدات.

حيث أشار إلى أن نتائج الاختبار الذي عقد خلال الفترة من 10- 18 جمادى الآخرة 1440هـ، في 150 مقراً للطلاب والطالبات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ستكون متاحة عبر ملف المستفيد الإلكتروني .

أما عن تصحيح أوراق الإجابات، فقد ذكر أنه سيكونة إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة؛ وذلك عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح.

وفيما يتعلق بتقديم خدمات المركز، فقد ألفت الانتباه إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات.

كما أنه يجيب على الاستفسارات؛ وذلك من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءاً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.