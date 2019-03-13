فيديو تجسسي لسيارة جيب جينيسيس 2020 المنافسة للكزس RX

سول(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تجسيسي لسيارة جيب جينيسيس 2020 الجديدة القادمة التي ستحمل اسم جينيسيس GV80 2020 ، لتكون أول سيارة كروس اوفر تصنعها علامة جينيسيس الكورية المنفصلة عن سيارات هونداي .

يظهر الفيديو المرفق ضمن هذا الخبر نسخة تجريبة من سيارة جيب جينيسيس متخفية أسفل التمويهات ، التي تحجب ملامح تصميمها الخارجي ، أثناء قيام هذه السيارة الكورية الفاخرة بتجارب على الثلج ضمن الأجواء الباردة ، قبل أن يتم إطلاق كنسخة ستباع في الأسواق العالمية خلال وقت لاحق من العام الجاري إن شاء الله .

ولمن لا يذكر سبق ومهد الصانع الكوري الطريق لأول سيارة جيب جينيسيس في عام 2017 عندما تم الكشف عن نسخة اختبارية من سيارة جينيسيس GV80 ظهرت ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات .

وعلى الرغم من تخفي هذه النسخة التجريبية من سيارة جينيسيس GV80 التي تظهر ضمن الفيديو المرفق في هذا الخبر ، إلا أننا نلاحظ بوضوح أنها تحمل هوية تصميم مستمدة من نسختها الاختبارية .

وفقاً لمعلومات أولية من المتوقع أن تعتمد سيارة جيب جينيسيس على شاصي مستمد من شقيقتها سيارة السيدان جينيسيس G80 2019 ، ورغم التحفظ على المواصفات الميكانيكية إلا أن الترجيحات الصحفية تشير إلى توفر هذه السيارة القادم بخيارين من المحركات ؛ محرك V6 سعة 3 لترات ، و محرك V8 سعة 5 لترات .

تستعد النسخة الإنتاجية من سيارة جينيسيس جي في 80 – Genesis GV80 2020 لمنافسة كلاً من السيارات التالية :

بي ام دبليو X5 الألمانية .

مرسيدس GLE الألمانية .

اودي Q7 الألمانية .

لكزس RX اليابانية .

جاكوار F Pace البريطانية .

كاديلاك XT5 الأمريكية .